Авторитетное мнение: машинист – это почти шахматист

Фото: Александр Белашов

Пятилетний мальчуган каждый раз с волнением ждал возвращения дедушки из рейса: знал, что привезёт гостинец «от зайчика». Статный машинист тепловоза управлял грузовым составом и периодически уезжал на пару дней в Брянск, Рыльск или Готню, а по возвращении привозил мальчугану треугольник молока, булочку или конфетку. А однажды взял внука в путешествие:

— Железная дорога произвела сильное впечатление. Мощь локомотива, стук колес… Наверно, именно тогда я решил связать судьбу с этой профессией, — вспоминает Алексей Долотов.

Медленно, но верно

После школы отучился на помощника машиниста электровоза и начал профессиональный путь в УЖДТ Лебединского ГОКа. Чтобы дорасти до машиниста, потратил почти два года:

— Все происходит не так, как в автошколе: здесь не учат теории и практике. Инструкции и устройство осваиваешь самостоятельно, а управление электровозом — в процессе работы. Машинист вправе допустить помощника за штурвал в светлое время суток. Так и отрабатывал навыки, — рассказывает Алексей.

В 2001 году Долотов получил право водить локомотив. Первое время работал подменным на разных электровозах. Изучил сильные и слабые стороны техники. И даже научился с ней «договариваться».

— Дождь идет, буксуешь на подъеме. Уже сам готов выскочить из кабины, чтобы помочь. Начинаешь уговаривать: «Ласточка, ну, давай, еще немного!». Слушается. Едет, — улыбается машинист.

Нашел призвание

Шесть лет Долотов вывозил руду и вскрышу из карьера.

Получил колоссальный опыт:

— Освоил устройство техники. Узнал о распространённых «болячках». Научился их устранять: стыдно вызывать наладчика из-за мелкой поломки, — говорит железнодорожник.

Тогда-то и понял, что ему интереснее ремонтировать локомотивы, чем перевозить грузы. С тех пор каждая смена не похожа на другую.

— Поиск неисправностей, как игра в шахматы: здесь нужно включать логику, — проводит аналогию Алексей. — Проблема может быть косвенная, то есть все указывает на одно, а загвоздка в другом. Методом исключения выясняем причину.

Опыт пришел с годами. Теперь по внешнему виду или даже запаху опытный диагност понимает, что надо проверить.

Как не перегореть

На смену Алексей выходит с улыбкой и с увлечением «лечит» электровозы. Даже спустя годы работа не вызывает у него раздражения или желания все бросить. В чем секрет?

— Есть люди, которые ходят на работу и ненавидят ее. К пенсии жалеют, но сделать уже ничего нельзя, — рассуждает железнодорожник. — За двадцать с лишним лет я ни разу не пожалел, что выбрал эту профессию. Бывают насыщенные тяжёлые будни, но в конце дня ощущаю приятную усталость. Это и помогает не перегореть.

Алексей и на досуге предпочитает что-нибудь ремонтировать или мастерить.

— Раньше только на работе имел дело с металлом, а теперь и дома, — рассказывает он о хобби. — Купил сварочный аппарат и изготавливаю полезные вещи. Нравится видеть результат труда: сначала это кусок трубы, а через пару часов — уже стол или скамеечка.

Вместо P.S.

Ко Дню металлурга машинисту электровоза УЖДТ Алексею Долотову вручили Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.