Игорь Артамонов провел деловую игру с участниками фестиваля «Студлето»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками фестиваля «Студенческое лето». Он проходит в Добровском районе, участие принимают студенты вузов, колледжей и техникумов региона. Игорь Артамонов провел с молодыми людьми стратегическую сессию «Хочу здесь жить».

«Я встречаюсь с молодежью в наших районах, планирую охватить каждый. И везде предлагаю им стратегическую сессию «Хочу здесь жить». Хотим объяснить игрокам, как формируется бюджет региона, как им управлять. А самое ценное — это обратная связь от каждого из вас. Очень хочется услышать идеи по развитию различных сфер нашей жизни. Лучшие из них мы проработаем и реализуем», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Игроки разделились на команды, в каждой из которых выбрали кандидата в губернаторы. Участникам предложили распределить 100 процентов бюджета области на различные сферы — здравоохранение, социальное обеспечение, образование, дороги, ЖКХ и другие. Уложиться нужно было в 10 минут, а затем — презентовать свои цифры, защитить их, ответить на вопросы и оперативно решить кейсы. По итогам избиратели голосовали за кандидатов, а набравший наибольшее число голосов стал победителем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Студенты рассказали, какой хотят видеть Липецкую область, например, предложили создать молодежный арт-кластер. Самых активных студентов пригласили на стажировку в правительство Липецкой области. Ждут их предложения по празднованию 70-летнего юбилея региона в 2024 году.