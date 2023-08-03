Три дома и одна машина повреждены при обстреле ВСУ 14 населенных пунктов Белгородской области 2 августа 2023

В селе Вязовом поврежден один легковой автомобиль. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 2 августа.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовом (три прилета). Осколками снарядов повреждена линия электропередачи, три частных дома (выбиты окна, посечены фасад и забор) и машина. Поврежден один легковой автомобиль. Также со стороны обстреляли окраину села Репяховки (два прилета).

В Белгородском районе село Щетиновку обстреляли из гранатометов. Зафиксировали 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17. По селу Устинке выпущены четыре артиллерийских снаряда. В Шебекинском городском округе по хутору Панкову, по селу Середе, по территории между селами Сурково и Первоцепляево выпущены три, два и десять минометных снарядов соответственно. На территорию села Безлюдовки упали два артиллерийских снаряда.

В Грайворонском городском округе по окраине сел Безымено и Дроновки выпущены шесть и два минометных снаряда соответственно. Хутор Лозовую Рудку Борисовского района и хутор Старый Волоконовского района обстреляли из минометов (семь и пять прилетов соответственно). Артиллерийской атаке подверглось село Логачевка Валуйского городского округа (три прилета).

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО: был сбит БПЛА самолетного типа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 1 августа.