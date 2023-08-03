Фонд «Милосердие» представил новый Годовой отчет

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Фонд «Милосердие» представил Годовой отчет о своей работе за 2022 год. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, который представляет собой структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. Полная и развернутая отчетность говорит о прозрачности и открытости фонда и повышает доверие окружающих.

Отчет «Милосердия» неоднократно получал высокую оценку на всероссийском уровне. Независимое жюри конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета» четырежды включала фонд в высшую - «золотую» группу победителей. А жюри конкурса, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX, оценило отчетность, как соответствующую категории «Очень высокое качество годового отчета».

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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