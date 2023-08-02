Игорь Артамонов встретился с участниками проекта «Активное долголетие»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного Совета депутатов Дмитрий Аверов встретились с участниками проекта «Активное долголетие». В Нижнем парке Липецка они посмотрели, как проходят спортивные занятия. Всего к «Активному долголетию» в регионе присоединились более 18 тысяч человек.

«Очень рад видеть таких людей нашего старшего поколения. Приятно, что вы веселы и активны, что вы спешите не за медицинской помощью, а на занятия. Хочется, чтобы участников «Активного долголетия» в Липецкой области становилось больше. Чтобы каждый находил себе занятие по душе, общался с единомышленниками и жил полной жизнью», - сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области проект «Активное долголетие» расширяется. Сейчас участники подключаются к цифровой платформе «Патронаж» - это программа, которая устанавливается на телефон и в режиме чат-бота взаимодействует с человеком: отвечает на запросы, присылает уведомления о занятиях, информацию о здоровом образе жизни, диспансеризации и прививках. Подключить систему могут все жители области возраста 60+. Для регистрации на цифровой платформе «Патронаж» достаточно добавить чат-бот @LipetskASmpBot в Telegram и получить код активации по телефону 8 (4742) 37-03-09. Или обратиться в учреждение социальной защиты по месту жительства.

Ко дню пожилого человека в Липецке на улице Первомайской откроется обновленный Дом ветеранов. Там обновят зал для занятий танцами, кухню, соляную комнату, закупят фитобочки. Это место станет центром «Активного долголетия», будет доступно для всех людей старшего поколения.