Губернатор вручил оружие, внедорожники и противодроновые ружья белгородской теробороне

Стрелковое оружие пока получили наиболее обученные бойцы самообороны, которые прошли боевую и психологическую подготовку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня территориальная самооборона Белгородской области получила первую партию стрелкового оружия. Вручение прошло в полевых условиях, где присутствовали губернатор Вячеслав Гладков, главы муниципалитетов региона и депутаты. Подразделения теробороны также получили противодроновое оружие и внедорожники УАЗ.

Терооборона получила транспорт и необходимое снаряжение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стрелковое оружие пока получили наиболее обученные бойцы самообороны, которые прошли боевую и психологическую подготовку. Далее арсенал планируют пополнить.

- Мы все понимаем, что ситуация непростая, вчера было много обстрелов. Благо, что обошлось без последствий. Без таких проблем, что были у нас месяц-полтора назад в Грайвороне и в Шебекино. Сейчас вопрос обеспечением самооборону оружием активно рассматривается в Госдуме, и уже первые решения приняты. В дальнейшем это позволит обеспечить оружием всех членов самообороны, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор вручил стрелковое оружие бойцам ополчения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На полигоне бойцы продемонстрировали главам муниципалитетов отработку учений с беспилотниками. В каждом взводе ополчения есть люди с навыками пилотирования БПЛА.

Вячеслав Гладков поблагодарил за помощь в закупке необходимого оборудования для теробороны предпринимателей региона, депутатов областной думы и глав районов и округов Белгородской области. Губернатор отметил, что без такой поддержки не удалось бы закупить все в таком объеме, поскольку бюджетные деньги на это не потратить.

Бойцы продемонстрировали работу с беспилотниками. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Ситуация длится уже почти два года. И вовлеченность каждого человека, каждого руководителя предприятия и депутата – максимальная. Все понимают, для чего мы это делаем. Благодарю глав муниципалитетов, без них выстроить все взаимоотношения по формированию самообороны невозможно. Мы сделали много, но еще больше нам предстоит. Наша задача легче не станет. 540 километров государственной границы, из них 350 – соприкосновения с ВСУ. Каждый день истории, которые не дают нам возможности расслабиться, но мы со всеми проблемами справимся. Народ един. Враг должен понимать, с чем он столкнулся, и он должен бояться, подчеркнул глава региона.