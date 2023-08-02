20 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 1 августа 2023

В Грайворонском районе по селу Козинке стреляли из миномета (16 раз), из них семь пришлись на КПП. Поврежден один сарай. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 1 августа.

Самая напряженная обстановка сложилась в Белгородском районе. Из ствольной артиллерии (18 снарядов) и гранатомета (два) обстреляли село Нехотеевку. По селам Щетиновке и Наумовке выпущены 15 и семь артиллерийских снарядов соответственно. В селе Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по селу выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое (четыре прилета).

В Шебекинском городском округе по селам Мурому, Новой Таволжанке, поселку Красному, хутору Марьино и селу Середе выпущены 11, шесть, пять, три и два минометных снаряда соответственно. В селе Сурково зафиксировали один артиллерийский снаряд. В Грайворонском районе по селу Козинке стреляли из миномета (16 раз), из них семь пришлись на КПП. Поврежден один сарай. По территории между селом Безымено и хутором Байрак выпущены шесть минометных снарядов, по территории между Козинкой и хутором Понуры – один.

Окраину хутора Старого Волоконовского района 15 раз обстреляли из миномета. В Валуйском городском округе атаке подверглось села Логачевка и Кукуевка – насчитали шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно. Тем временем села Долгое и Борки обстреляли из миномета – два и один снаряд соответственно. На окраину поселка Прилесье Краснояружского района противник сбросил с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, восемь домов, одна машина и ЛЭП пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область 31 июля.