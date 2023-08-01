МЧСники обещают град с грозами в Белгороде 1 и 2 августа

Обо всех происшествиях сообщайте в ЕДДС города по телефону 112. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 19:00 1 августа и ночью 2 августа в Белгороде местами ожидаются сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Спасатели города настоятельно рекомендуют ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций. Во время осадков и усиления ветра следуют исключить прогулки на улице, быть предельно осторожными и внимательными. Обо всех происшествиях сообщайте в ЕДДС города по телефону 112.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, грозы, дожди при +31 градусе тепла ожидаются в Белгородской области 2 августа. Скорость ветра может достигать 12-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем от +26 до +31 градуса. В Белгороде ночью 16-18 градусов выше ноля, днем от +27 до +29 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.