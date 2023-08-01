Восемь домов, одна машина и ЛЭП пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область 31 июля 2023

В Шебекинском городском округе осколками снарядов повреждены три дома (выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы) и линия электропередачи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 1 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 31 июля.

В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда, выпущенные по селу Новопетровке, повредили пять частных домов (выбиты окна, посечены кровли, зафиксированы попадания в хозпостройки, гараж и подвал) и одна машина. Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговку (восемь прилетов).

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка (семь прилетов). Осколками снарядов повреждены три дома (выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы) и линия электропередачи. По селу Новой Таволжанке и хутору Марьино выпущены восемь и четыре минометных снаряда соответственно. МАПП «Шебекино» обстреляли из миномета и гранатомета – девять и шесть прилетов соответственно.

В Белгородском районе на территории села Нехотеевки насчитали 12 артиллерийских снарядов. На село Журавлевку с БПЛА сбросили три гранаты. Также противник один раз атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Хутор Старый Волоконовского района попал под минометный обстрел (12 прилетов). В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовкой и поселком Прилесье выпущено по пять артиллерийских снарядов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 30 июля Белгородская область попала под обстрел ВСУ более 110 раз.