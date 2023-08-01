Молодежь Черноземья посетила нижегородский авиазавод

Участники проекта знакомятся с легендарными авиапредприятиями и самолетами.

Поздним июльским вечером группа учащихся Белгородской области и студентов Воронежского индустриального колледжа прибыла в Нижний Новгород. Позади остались напутствия руководителя Белгородского отделения КПРФ Станислава Панова и лидера воронежских коммунистов Андрея Рогатнева, а еще - сотни километров пути и живописные пейзажи за окнами автобусов.

Молодежь в столице Приволжского федерального округа представляли также секретарь Воронежского обкома партии по работе с молодежью Александр Шабунин, и лидеры комсомольцев: Богдан Войлоков (Белгородское отделение) и Вячеслав Смирнов (Воронежское отделение).

- Наш проект «Первым делом самолеты» вышел на новый уровень. Ребятам очень повезло, они увидят легендарный авиазавод «Сокол» - одно из крупнейших предприятий российского авиапрома. Работа на таких заводах создает уникальные возможности для личностного, профессионального роста. Освоение современных технологий, участие в создании сложных машин – еще и повод для особого чувства. Чувства гордости за свое предприятие, за наш авиапром, за страну, - отмечает инициатор проекта депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

В музее авиазавода перед глазами юных гостей прошла богатейшая история подвигов, свершений и побед советского народа.

Фашисты боялись советских истребителей

В заводском музее гости ознакомились с историей предприятия. Завод «Сокол», в прошлом Горьковский авиационный завод им. Орджоникидзе, был первенцем советской авиаиндустрии. Производство начиналось с самолетов И-5, И-16, ЛАГГ-3, ЛА-5, ЛА-7. Боевые качества выпускаемых крылатых машин пугали фашистов. За «зловредность» они злобно называли наши самолеты «Крысы». А «Суперкрысой» в 1942 года они нарекли истребитель ЛА-5 (к слову, на нем летали Иван Кожедуб и Александр Маресьев).

На горьковском авиазаводе был создан каждый третий отечественный истребитель. 26 самолетов в сутки выпускал он к 1944 году. С 1949-го - при сотрудничестве с опытно-конструкторским бюро советского авиаконструктора Артема Микояна - истребители «МиГ».

Труд нижегородских авиастроителей отмечен правительственными наградами: в 1936 и 1970 годах - орденами Ленина, в 1941-м – Трудового Красного Знамени, в 1982-м – Октябрьской революции.

Человек-легенда, гордость Нижегородской земли.

Чкалов – первый испытатель И-16

В самом центре музея - скульптура уроженца Нижегородской области, легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, совершившего знаменитый перелет из Москвы на Дальний Восток. Этот факт общеизвестный. Но мало кто знает, что первый полет на И-16 в декабре 1933 года совершил именно Чкалов. В июне 1941 года этот самолет составлял четверть истребительного авиапарка Красной Армии, став главной защитой страны в воздухе.

Кроме познавательного, есть у молодежи из Белгородской и Воронежской областей и прикладной интерес к авиационному производству. В Нижнем Новгороде на предприятии заключаются договоры с учебными заведениями на подготовку специалистов, для студентов предусмотрена стипендия и гарантируется трудоустройство. Молодым специалистам здесь устанавливается персональная надбавка к заработной плате. Для выпускников профучилищ при трудоустройстве на рабочие специальности действуют дополнительные льготы.

Отечественный авиапром выходит из пике и отчаянно нуждается в кадрах - рабочих, инженерно-технических работниках. Как знать, может, через несколько лет дружный коллектив нижегородского авиазавода пополнится молодыми специалистами, которые накануне побывали в его цехах и музее?

На заводе говорят: любовь к небу и самолетам возникает раз и навсегда.

И вечный бой! Покой нам только снится

А после посещения завода состоялась встреча в нижегородском Доме народного единства, где гостей встречал лидер местных коммунистов Владислав Егоров с активом. А Александр Шабунин познакомил присутствующих с проектом «Первым делом самолеты», в рамках которого молодежь посещает предприятия отечественного авиапрома.

Главные его цели - популяризация профессии авиастроителей, профориентация молодежи, привлечение ее в отрасль авиастроения. Проект стартовал в 2017 году по инициативе депутата Госдумы Сергея Гаврилова, которого связывает тесное сотрудничество с воронежским авиазаводом. Сберечь старые кадры, вырастить новые – обязательное условие развития такой высокотехнологичной отрасли как авиастроение, убеждены партийцы.

В этом образовательном авиапроекте принимает активное участие комсомольская молодежь. О жизни Воронежского отделения ЛКСМ рассказал первый секретарь комитета Вячеслав Смирнов. А заместитель директора Воронежского индустриального колледжа Лариса Беляева рассказала об участии студентов в общественной жизни города.

Визит представителей Черноземья получился насыщенным, познавательным и интересным.

Соседство с Украиной накладывает существенный отпечаток на работу белгородских общественных организаций. На этом, выступая, сделала акцент председатель Белгородского отделения «Всероссийский женский союз – «Надежда России» Елена Серенко. Она подчеркнула, что вместе с коммунистами-белгородцами при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова организация сделала немало добрых дел. Например, этой весной больше тридцати ребят из Шебекино отдохнули в ялтинском санатории имени Кирова. Представители белгородского отделения женского союза работают практически во всех районах области, помогая решать насущные проблемы.

Первый секретарь комитета Белгородского отделения Ленинского комсомола Богдан Войлоков рассказал о буднях возглавляемой им организации. Сегодня они тесно связаны с СВО. Кроме того, все больше комсомольцев вовлекается в воспитательную работу, зажигая своим задором молодых сторонников.

Город, которому больше 800 лет

По окончании встречи группа молодежи во главе с Владиславом Егоровым возложила живые цветы к монументу легенды отечественной авиации, уроженцу Нижегородского района Валерию Чкалову.

Затем для гостей провели увлекательную трехчасовую экскурсию по политическому, индустриальному, культурному и административному центру Приволжского федерального округа.