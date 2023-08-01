«Дважды переболел ковидом, но выиграл чемпионат Азии»: белгородец Дмитрий Мусэрский вошел в историю японского волейбола

Фото со страницы Дмитрия Мусэрского в VK.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРОФЕЙ

В 2021-м и 2022-м годах легенда российского волейбола Дмитрий Мусэрский выигрывал чемпионат Японии. Но минувший сезон-2022/23 стал самым успешным для него за время азиатского этапа карьеры. Впрочем, у него на этот счет иное мнение.

- Как по мне, он равноценен двум предыдущим. Единственная разница – это победа на клубном чемпионате Азии. Для «Сантори» это была очень важная победа, так как японские клубы этого года никогда не выигрывали этот турнир.

Для воспитанника «Белогорья» это был уже второй континентальный триумф на клубном уровне. В сезоне-2013/14 он выиграл Лигу чемпионов Европы в составе «львов», и вот спустя девять лет порадовал поклонников «Сантори Санбердз».

- Мне очень сложно сравнивать титул в составе белгородского клуба с титулом этого года, потому что это два совершенно разных турнира по организации, проведению и стилю в целом. Я бы сказал, даже волейбол там разный.

Минувшая кампания для Дмитрия вышла крайне сложной, но результат, безусловно, нивелировал все трудности.

- Дважды переболел ковидом, а также две серьезные травмы не давали полностью отдаться игре на протяжении финальной стадии чемпионата и, собственно, чемпионата Азии. В целом я очень рад, что все закончилось именно так. Я ни о чем не жалею и моя совесть чиста перед собой и клубом в том числе.

ПОБЕДНЫЙ ОТВЕТ НА ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ

С 5 апреля 2021 года до 4 января 2022 года Дмитрий был дисквалифицирован из-за применения допинга. Причем, то решение удивило самого спортсмена. Ведь речь шла о пробе, взятой в конце чемпионата России-2013. На протяжении девяти месяцев Мусэрский тренировался в одиночку. И как говорится, дал достойный ответ всем злопыхателям.

- Занимался общей физической подготовкой в основном, - вспоминает уроженец Макеевки. - Это, кстати, мне очень помогло в последствие быстро влиться в чемпионат Японии в январе 2022 года и набрать форму.

Фото со страницы Дмитрия Мусэрского в VK.

Та дисквалификация никак не отразилась на взаимоотношениях волейболиста со всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

- Каким это внимание было раньше, я не знаю, меня это никогда не тревожило. По факту они добились своего - я не смог выступить на Олимпиаде в Токио. После же возвращения на площадку я сдавал допинг-тест всего лишь один раз.

«БЕЛОГОРЬЕ» ИДЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ

Выступая уже шесть лет в Японии, Дмитрий продолжает сопереживать родному белгородскому клубу, который по итогам сезона-2022/23 занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги. И это при том, что большую часть домашних матчей «Белогорье» провело за пределами города из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

- Матчи не смотрел, но за турнирной таблицей следил. Да, несмотря на все трудности на протяжении сезона, парни показали хороший результат. Ребята подтвердили в очередной раз, что не зря зовутся «львами». Ведь находится долгое время вдали от дома и семьи - очень тяжело. Знаю не понаслышке. Вдобавок ко всему отсутствие седьмого игрока на площадке - своих болельщиков в полном составе - может порой существенно повлиять на исход матча.

В стане «Белогорья» за последние пару лет произошло ряд кадровых перестановок, начиная от возвращением в клуб Сергея Тетюхина и заканчивая назначением на пост главного тренера Александра Волкова.

Мусэрский уверен, что родной клуб развивается в правильном направлении.

- Что будет дальше, сказать сложно. Время покажет. Важно, что каждая ячейка этого коллектива работает во благо клуба, а это дорогого стоит. И я искренне желаю ребятам удачи и новых побед!

«С МОТИВАЦИЕЙ ПРОБЛЕМ НЕТ»

В свои 34 года Дмитрий Мусэрский уже все и всем доказал. Вслед за Европой покорил Азию. Но останавливаться не собирается. Более того, проблем с поиском мотивации не видит.

- В разные периоды карьеры и мотивация разная: мечты о медалях и званиях, эмоции, слава, финансы, статус, собственные амбиции, пример для подрастающего поколения, пример для своих детей… Все они могут сменять друг друга в зависимости от ситуации. Поэтому искать мотивацию, как правило, не нужно. Она сама тебя находит. Она также, видимо, тебе и подскажет, когда нужно будет «сворачиваться».

Пока она подсказывает Дмитрию продолжать карьеру и, как он это всегда делал, бороться исключительно за первые места.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Мусэрский родился 29 октября 1988 года в Макеевке. В волейбол начал играть в 8-летнем возрасте под руководством тренера Бориса Оснача. В 14 лет поступил в волейбольный интернат в Харькове, а годом позже во время молодежного турнира в Одинцове Мусэрского впервые заметил тренер «Локомотива-Белогорья» Геннадий Шипулин. До перехода в «Сантори Санбердз» в 2018 году защищал цвета «Белогорья» (2006 – 18) и старооскольского «Металлоинвеста» (2008).

Трофеи

В составе сборной России: Олимпийский чемпион-2012, чемпион Европы-2013, обладатель Кубка мира-2011, победитель Мировой лиги (2011, 2013).

В составе «Белогорья»: победитель Лиги чемпионов (2013/14), обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (2008/09, 2017/18), победитель клубного чемпионата мира (2014), чемпион России (2012/13), обладатель Кубка России (2012, 2013), обладатель Суперкубка России (2013, 2014).

Фото со страницы Дмитрия Мусэрского в соцсетях.

В составе «Сантори Санбердз»: победитель клубного чемпионата Азии (2023), чемпион Японии (2020/21, 2021/22).