В Белгородской области за два месяца поступило почти 900 жалоб на качество водоснабжения

За июнь-июль этого года от жителей региона поступило 876 жалоб из 137 населенных пунктов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в ходе еженедельно оперативного совещания правительства Белгородской области министр ЖКХ Алексей Ботвиньев доложил о ситуации с водоснабжением в регионе. Так, по словам чиновника, за июнь-июль этого года от жителей региона поступило 876 обращений из 137 населенных пунктов по вопросу неудовлетворительного водоснабжения. Белгородцы жаловались на плохое качество поставляемой питьевой воды — 155 обращений (18%), а также отсутствие и перебои в подаче — 721 обращение (82%).

- Значительная часть обращений носит единовременный характер и были направлены в период отключения подачи воды при проведении аварийных и плановых работ на сетях водоснабжения. Основной поток обращений, поступающих в летний период, обусловлен значительным увеличением расходов воды, в том числе на полив, в большинстве случаев превышающих мощность действующих водозаборов, - сказал Алексей Ботвиньев.

Больше всего жалоб зафиксировано в четырех миниципалитетах области: Белгородский район (212 обращений), Старооскольский горокруг (211), Шебекинский горокруг (130) и Ракитянский район (105).

Губернатор Вячеслав Гладков поручил министру ЖКХ и руководителю областного водоканала просчитать объемы работ, которые позволили бы сократить плановый ремонт и улучшить качество выполняемых работ. И учесть эти факторы при рассмотрении планов на 2024 год. Ботвиньев отметил, что в 2024 году водоканал предлагает направить работы на капремонт изношенных сетей, чтобы уменьшить объемы плановых работ.

- Все это должно привести к снижению жалоб жителей по области. Я сравниваю с 2021 годом, конечно, динамика большая в части снижения количества обращений. Объем работы за последние два года был выполнен большой. Проблем стало меньше, но остается еще достаточное количество, - подчеркнул губернатор.