В Белгородской области заключили под стражу напечатавшего 25 млн рублей мужчину

Напечатавшего 25 миллионов рублей белгородца взяли под стражу. Фото: "КП" Архив

Жителю Белгорода предъявили обвинение в совершении умышленных тяжкого и особо тяжкого преступлений. Его обвиняют в изготовлении фальшивых купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.

В феврале 2023 года белгородец, предварительно изучив информацию об изготовлении поддельных купюр, приобрел и установил у себя дома специальное оборудование. Мужчина напечатал не менее 173 поддельных банкнот номиналом в 5000 рублей на общую сумму 865 000 рублей. 16 мая фигурант перевез деньги в Белгород и сбыл.

В период с конца мая по июль мужчина сделал еще больше фальшивок на сумму в 25 миллионов рублей. 25 июля в целях сбыта взял 5000 подделанных им купюр номиналом по 5000 рублей каждая и осуществил их незаконную перевозку, после чего указанные купюры сбыл лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии за денежное вознаграждение. Жителя региона задержали правоохранительные органы.

- Поскольку в судебном заседании судом установлены основания полагать, что обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, Белгородским районным судом Белгородской области удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Полезно знать

Купюра в 5000 рублей – это на сегодня самый крупный номинал в стране, она изначально создавалась с высокой степенью защиты от подделки. И проверить ее защитные признаки может каждый даже без специального оборудования. Оценивать подозрительную купюру нужно на ощупь, на просвет и изменив угол наблюдения. О том, как правильно распознать фальшивку, рассказал начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Белгород Банка России Дмитрий Чермошанский.

Так, на ощупь у банкноты есть несколько более рельефных фрагментов, например, у купюры 1997 года более выпуклыми будут текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ и метка для людей с ослабленным зрением.

На просвет на банкнотах обеих модификаций можно увидеть водяной знак, который включает в себя портрет Н.Н. Муравьева-Амурского и число 5000, которое имеет более светлые участки, чем остальные фрагменты водяного знака. Ниже герба г. Хабаровска ровными параллельными рядами микроотверстий появится число «5000», прощупать это невозможно.

Защитная нить на банкноте номиналом 5000 рублей 1997 года расположена на обратной стороне банкноты, а на банкнотах модификации 2010 года находится на лицевой стороне банкноты.

При наклоне банкноты модификации 2010 года яркая блестящая горизонтальная полоса в середине герба г. Хабаровска перемещается верх или вниз, на однотонном поле над словом «ХАБАРОВСК» появляются красные и зеленые полосы, как продолжение постоянных полос на более темном участке в нижней части поля.