Мэр Белгорода рассказал, как будут праздновать День освобождения города

Основные официальные мероприятия будут проходить в городе 5 августа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

До знаменательной даты – 80-летия Белгорода от немецко-фашистских захватчиков остаются считанные дни. Город готовится к празднованию. Конечно, в связи с оперативной обстановкой, мероприятия пройдут в несколько ином формате. Однако настроение праздника белгородцы ощутят в полном объеме.

Как рассказал мэр областного центра Валентин Демидов, особое значение в городе уделят безопасности. Для горожан и гостей города власти готовят обширную программу. Мероприятия начнутся уже с 1 августа и продлятся вплоть до 6-го. Они будут рассредоточены по разным точкам города и разным дням.

Архитекторы и дизайнеры разработали единый праздничный стиль, который будет прослеживаться во всех элементах украшения. На Гражданском проспекте уже можно увидеть 36 консолей с реальными историческими снимками Белгорода периода оккупации. А на проспекте Богдана Хмельницкого, улицах Корочанской и Королева – 9 стел.

Глава города также сообщил, что на следующей неделе на фасадах многоэтажек разместят большие баннеры с портретами героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Белгорода.

Кроме того, разработана серия памятных открыток, которые будут дарить горожанам и гостям города. Почти пять сотен флагов будут установлены на мостах и кольцевых развязках. Также оформят интересный фотопроект «История места».

- Мы обязательно поздравим лично всех ветеранов войны, членов семей участников СВО. Также ожидаем порядка 30 делегаций из городов-побратимов, Городов воинской славы, - отметил мэр Белгорода.

Основные официальные мероприятия будут проходить в городе 5 августа. Они начнутся с водружения Красного знамени Победы на Меловой горе – как символ начала освободительной операции, которая проходила 80 лет назад. Затем в Почаевском храме Белгорода состоится праздничное богослужение. Пройдут Волна памяти, концертная программа в парке Победы.

- Интересной, на мой взгляд, станет акция «Белгород в сердце». Мы разместим в городе большую композицию с картой города, на которой каждый сможет отметить свое любимое место в областной столице, - поделился Валентин Демидов.