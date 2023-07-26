Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2023 7:28

В Белгороде специальная комиссия будет проверять безопасность школ и детсадов

В нее войдут представители правительства Белгородской области, Министерства образования, силового блока и МЧС
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ни одна школа или детский сад не откроется, пока не устранят все замечания комиссии.

Ни одна школа или детский сад не откроется, пока не устранят все замечания комиссии.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков, директора школ и заведующие детских садов проверили систему безопасности в двух учреждениях образования в областном центре. Под прицел попали детский сад №2 и школа №35.

И в том, и в другом здании нет подвальных помещений, поэтому педагоги подготовили специальные безопасные зоны на случай ЧС – это помещения без окон. Здесь есть лавочки, фонари, запас воды. Но есть и недочеты – аптечки рассчитаны практически только на одного возможного пострадавшего. Кроме того, нет хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи здания. Глава региона также отметил, что в обоих зданиях плохо продумана система пропуска.

- Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то мы будем рассматривать и такой вариант. Безопасность детей — главный приоритет, - подчеркнул Гладков.

В итоге принято решение создать в Белгородской области уникальную систему безопасности, аналогов и стандартов которой в стране еще нет. В регионе организуют специальную комиссию, в которую войдут представители правительства Белгородской области, Министерства образования, силового блока и МЧС. Ни одна школа или детский сад не откроется, пока не устранят все замечания комиссии.

- Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности. Ведь, еще раз повторюсь, главный приоритет — безопасность детей, - отметил губернатор.

КАРТИНА ДНЯ