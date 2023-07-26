В Белгороде специальная комиссия будет проверять безопасность школ и детсадов

Ни одна школа или детский сад не откроется, пока не устранят все замечания комиссии. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Вячеслав Гладков, директора школ и заведующие детских садов проверили систему безопасности в двух учреждениях образования в областном центре. Под прицел попали детский сад №2 и школа №35.

И в том, и в другом здании нет подвальных помещений, поэтому педагоги подготовили специальные безопасные зоны на случай ЧС – это помещения без окон. Здесь есть лавочки, фонари, запас воды. Но есть и недочеты – аптечки рассчитаны практически только на одного возможного пострадавшего. Кроме того, нет хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи здания. Глава региона также отметил, что в обоих зданиях плохо продумана система пропуска.

- Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то мы будем рассматривать и такой вариант. Безопасность детей — главный приоритет, - подчеркнул Гладков.

В итоге принято решение создать в Белгородской области уникальную систему безопасности, аналогов и стандартов которой в стране еще нет. В регионе организуют специальную комиссию, в которую войдут представители правительства Белгородской области, Министерства образования, силового блока и МЧС. Ни одна школа или детский сад не откроется, пока не устранят все замечания комиссии.

- Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности. Ведь, еще раз повторюсь, главный приоритет — безопасность детей, - отметил губернатор.