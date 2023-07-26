Фонд «Милосердие» открывает интерактивный исторический проект на Белгородчине

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Он получил грантовую поддержку благотворительного фонда «Милосердие». Его авторы в этом году стали победителями конкурсного отбора лучших общественных инициатив "Стальное дерево».

«Нередко у школьников снижен познавательный интерес к истории родного края, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Отчасти это происходит из-за отсутствия интерактивности в изучении школьной программы. Проект «Стального дерева» поможет ребятам прикоснуться к прошлому Белгородчины в игровой форме - через знакомство с традиционными ремеслами и полезными навыками далеких предков».

Инициатива волонтеров – практическое погружение школьников в историю средневековой Белгородчины, знакомство с бытом людей и особенностями ратного дела. Для этого организаторы проведут цикл краеведческих лекций и научат всех желающих изготавливать костюмы и доспехи 16-17 веков. Кроме этого проект включает проведение тренировок по спортивно-историческому фехтованию в мягких доспехах с нетраматичными видами имитации оружия.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Сейчас идет активная подготовка к участию в массовой тематической игре, которая пройдет уже в августе. Участники реконструкции обыграют исторические события, которые произошли при становлении крепости Оскол.

Волонтеры проекта уже провели первую открытую тренировку для привлечения новых участников. Попробовать свои силы в игровом ратном деле, провести это лето в кругу новых друзей, узнать много нового об истории родного края доступно каждому. Подробности - на странице В Контакте старооскольского исторического клуба "Казарла" по ссылке: https://vk.com/wall-198772302_1036

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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