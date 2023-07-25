Белгородские хирурги провели пациенту операцию на работающем сердце без подключения АИК

Пациент не задержится в клинике – он проведет здесь всего 5-7 дней. Фото: Министерство здравоохранения Белгородской области.

Хирурги Красненской центральной районной больницы Белгородской области диагностировали у 69 летнего жителя района мультифокальный атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, ишемическую болезнь мозга – стеноз внутренних сонных артерий. Пациент находился в предынфарктном и предынсультном состоянии.

Мужчину в срочном порядке доставили в кардиологический центр областной клинической больницы. И сегодня специалисты центра провели сразу две высокотехнологичных операции: аортокоронарное шунтирование, которое выполняется при аортосклерозе на артериях сердца, и каротидную эндартерэктомию, во время которой убрали артериосклеротическую бляшку из просвета сонной артерии, минимизировав риск развития инсульта в будущем. Это самый надежный и эффективный способ хирургической профилактики инсультов и микроинсультов. Операция длилась порядка трех часов.

- Операции были проведены по одной из самых современных методик – они проходили на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения. Этот щадящий метод минимизирует риск осложнений в послеоперационном периоде. Методика требует от хирурга умения, опыта и навыков проведения подобных операций, – сообщил Алексей Павлов, и. о. заведующего отделением кардиохирургии областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

В кардиохирургии такой метод комбинированного лечения является одной из самых последних и современных разработок. Но совместная работа кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов и эндоваскулярных хирургов для кардиоцентра областной больницы стала обычной практикой.

Пациент не задержится в клинике – он проведет здесь всего 5-7 дней, в ходе которых пройдет восстановительно-реабилитационные процедуры, и после их завершения будет выписан. Врачи обещают, что регулярном приеме назначенных врачом препаратов и соблюдении ряда профилактических правил в повседневной жизни в дальнейшем он будет здоров.

Отметим, что каждый год в клинике выполняют несколько десятков аналогичных операций. А в целом – более 500 операций на сердце и порядка 250 операций по восстановлению работоспособности других сосудов. Так, имплантация кардиостимулятора считается в клинике рутинной операцией при оказании помощи больным с аритмией.

- Это комплексная мультидисциплинарная работа. Те успехи, которые есть, и те методики, которые мы внедряем, и, самое главное, те люди, которые составляют команду и работают на лучшем оборудовании, которое есть в стране, а оно ежегодно обновляется – это залог тех очень неплохих результатов, которые удается получать уже на протяжении длительного времени, – отметила Жанна Чефранова, главврач ОКБ.

Также важно, что летальность после проведения высокотехнологичных операций в ОКБ – менее 1%, что является одним из лучших показателей в России. Снижается и процент смертности при инфарктах.