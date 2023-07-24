В столице подведены итоги конкурса среди горно-металлургических предприятий

Победителям вручили дипломы Минпромторга РФ и Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса.

В Москве озвучены лидеры ХХ Всероссийского отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Мероприятие ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом по согласованию с департаментом металлургии и материалов Минпромторга РФ.

Конкурс нацелен на изучение и распространение опыта передовых предприятий, развитие и совершенствование форм социального партнерства. Предприятия-участники оцениваются по результатам деятельности в сфере работы с персоналом и молодежью, промышленной безопасности, реализации социальных программ, охраны природы и ресурсосбережения, а также по социально-экономической эффективности коллективных договоров.

В этом году в конкурсе приняли участие 49 предприятий из 21 региона России. В числе победителей – Уральский и Тайшетский алюминиевые заводы, Таганрогский металлургический завод, Синарский и Северский трубные заводы, а также другие представители отрасли. Награды конкурса получили и белгородские предприятия: Лебединский ГОК и ОЭМК, входящие в состав компании «Металлоинвест». Конкурсанты награждены дипломами департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса.

Лебединский ГОК стал первым в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова признан лучшим в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». Отметим, что социально-экономическая эффективность коллективного договора является одной из основных номинаций конкурса. Жюри рассматривает и оценивает все разделы документа в комплексе – положения о заработной плате и её индексации, о времени работы и отдыха, об охране труда, гарантиях и льготах для персонала, социальных программах предприятия.

- Высокая оценка коллективного договора ОЭМК позволила нам в очередной раз убедиться, что мы работаем на эффективном предприятии, где во главу угла ставятся не только производственные показатели, но и забота о человеке труда, – сказал Председатель Белгородского комитета ГМПР и первичной профсоюзной организации ОЭМК Александр Лихушин. – Коллективный договор – это всегда определенный компромисс, соглашение между профсоюзом и работодателем. Поэтому победа в конкурсе – наше совместное достижение».

Председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров отметил, что победа комбината в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» свидетельствует об ответственном подходе Металлоинвеста к охране окружающей среды, который, несмотря на внешние вызовы, прилагает значительные усилия для решения экологических задач.