В школах Белгородской области начали проверку готовности к учебному году

В этом году приемка образовательных учреждений стартовала в середине июля. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Учреждения образования Белгородской области начали проверять на готовность к новому учебному году. В этом году приемка образовательных учреждений стартовала в середине июля. В составе комиссии широкий круг специалистов — это представители Росгвардии, ГОЧС, полиции, Роспотребнадзора, а также управления образования, центра гигиены и эпидемиологии. Всего экспертам предстоит оценить готовность более тысячи объектов по всему региону.

Так, росгвардейцы проверяют состояние антитеррористической защищенности, в том числе работоспособность систем безопасности (охранных сигнализаций, видеонаблюдения и тревожных кнопок). Кроме того, они разъясняют учителям и охранникам алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций.

Важной частью проводимой проверки является практическая отработка реагирования нарядов вневедомственной охраны на сигналы тревоги с объектов образования. После учебной активации кнопки экстренного вызова к зданию оперативно прибывает ближайшая группа задержания и принимает меры к пресечению правонарушения.

- Помимо работы в целевых межведомственных комиссиях мы по согласованию с Прокуратурой Белгородской области проводим внеплановые проверки в рамках своей компетенции, а также учебные занятия с личным составом подразделений отделов вневедомственной охраны и персоналом учебных учреждений. Всего в регионе свыше 1000 образовательных организаций и более 700 школьных автобусов оборудованы системой тревожной сигнализации, подключенной к пультам централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, что позволяет передавать сигналы о происшествиях на объектах образования в кратчайшие сроки, - отметил начальник Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Игорь Кривошей.