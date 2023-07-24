51 белгородец из приграничья отказался от нового жилья взамен утерянного от обстрелов

Вячеслав Гладков дал поручение на следующей неделе проверить земельные участки, на которых начинается строительство ИЖС. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области министр строительства региона Оксана Козлитина рассказала о ходе компенсации жилья белгородцам, отселенным из приграничных населенных пунктов.

Так, по словам чиновницы, в населенных пунктах, где введен режим ЧС, в результате обстрелов разрушены 1755 жилых домов. Уведомления о возможености компенсации получили 1490 собственников. С остальными вопрос остается открыт – жильцы либо находятся за пределами страны, либо не вступили в право наследства.

Свое согласие на компенсацию подписали 1439 белгородцев. А уже с конкретным жильем определились собственники 1093 домовладений. 97 семей получили ключи от нового жилья.

Есть белгородцы, которые категорически против компенсации. Отказы на получение нового жилья получены от 51 собственника. По словам Козлитиной, они хотят вернуться только в свои прежние дома.

- По 233 собственникам есть определение, и мы выходим на строительство МКД в Разумном, застройщик приступил к строительству. По собственникам 30 домовладений проводят работы по подбору земельных участков, они хотят получить индивидуальный жилой дом. 31 собственник после узаконивания и увеличения площадей сейчас работает с базой имеющихся жилых помещений. Имеются отказы от 51 собственника. Категоричные отказы от компенсации и изъявление желания вернуться на свою территорию, - доложила чиновница.

Вячеслав Гладков дал поручение на следующей неделе проверить земельные участки, на которых начинается строительство ИЖС.

- У нас 265 не вручено уведомлений, потому что не можем найти собственников. Мы получили деньги на эти дома. Если контакт невозможен, людей нет на территории РФ, мы принимаем решение: начинаем восстанавливать и строить жилье в Новой Таволжанке и Шебекино на эти деньги, а также в селах в Грайворонском округе. Прошу вас ускорить работу. Те, кто не определился, — понимаем, что эти решения зачастую эмоциональные. Мы не понимаем, когда люди смогут вернуться в свое жилье. Мы тоже надеялись, что они были отселены на 2-3 дня, сегодня уже полтора года. Людям нужно объяснять, - сказал губернатор Белгородской области.