Ребята из приграничных районов области отправились к морю

Вперед, к позитивным эмоциям, солнцу и морю!

Это уже вторая партия детей сотрудников компании в возрасте от 7 до 17 лет, которая отправилась на отдых к Черному морю. В первую очередь, принимались заявки из приграничных районов Белгородской области.

Специалист по работе с физическими лицами Шебекинского участка Оксана Левченко из-за обстрелов пока не может вернуться в Новую Таволжанку. Временно находится в Белгородском районе. А одиннадцатилетний Артем отправляется в детский развивающий лагерь «Старт Энерджи».

Сыну старшего менеджера подразделения Олеси Колпаковой накануне поездки исполнилось 10 лет:

- Игорь ждет-не дождется встречи с морем. Пусть ребята накупаются и наберутся солнечных впечатлений. В период обострения обстановки наша семья ночует на съемной квартире в Корочанском районе. Пока еще ситуация очень напряженная. Поэтому мы, шебекинцы, как никто другой, благодарны руководству компании за проявленное внимание, заботу о наших детях и материальное обеспечение их отдыха. Счастливы дети – счастливы мы.

Благодарность организаторам и добрые напутствия детям.

Если 20 детей из первой смены были «первопроходцами» на новом месте отдыха, то 50 ребят, которые отправились на вторую смену в детский развивающий лагерь «Старт Энерджи», кажется, уже знают о Кабардинке если не все, то многое из отзывов сверстников и их родителей.

Кристина Куликова, менеджер по работе с юридическими лицами Валуйского участка, рассказывает:

- Cыну - 10 лет. Это его первая поездка в лагерь. Каждый день наполнен спортивными и развлекательными мероприятиями. Оборудованный пляж, чистое море, вкусная еда. Вожатые реагируют на каждую просьбу ребенка и постоянно находятся с нами на связи.

Впечатлениями делится и Юлия Шишлакова, старший менеджер Белгородского отделения:

- Ребенок в восторге! Ездим отдыхать каждый год, но такого насыщенного времяпрепровождения ни в одном лагере не было. Огромное спасибо за отдых наших детей!

Отметим, что всего за лето на берегу Черного моря побывает более 120 детей сотрудников компании. Третья группа, состоящая из 53 ребят, с 7 по 27 августа отдохнет в Геленджике.

- Обратная связь радует. Судя по отзывам, нам удалось создать хорошее настроение и детям, и их родителям. Для нас это важно еще и потому, что социальные инвестиции - это часть стратегии развития нашей компании. Они формируют хорошую репутацию предприятия и помогают привлекать квалифицированных специалистов, - отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «Белгородэнергосбыт» Марина Мезенцева.