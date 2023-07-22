В Белгороде Вячеслав Гладков вручил гранты победителям конкурса «Время 31-х»

Проект «Время 31-х» разработали белгородские школьники из числа победителей и финалистов конкурса «Большая перемена». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области вручил гранты белгородским школьникам, которые стали победителями в региональном конкурсе социально значимых проектов «Время 31-х». Лучшие проекты определили в конце второй смены в санатории «Бригантина «Белогорье» в Крыму. На оценку жюри была представлена 21 работа.

Победителями в конкурсе стали два проекта, которые получили по 1 миллиону рублей: «Время пешеходов» и «Информационный канал о предпринимательстве «БелРес». Первый предполагает внедрение систем освещения на пешеходных переходах. Второй проект направлен на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи Белгородской области. Участники этих команд также получают по 500 тысяч рублей на образовательные нужды.

По инициативе главы Белгородской области новый набор на конкурс начнется уже с 1 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Кроме того, грант в размере 700 тысяч рублей выиграли ребята с идеей организовать инклюзивную волонтерскую студию «Свой среди своих» для создания фильмов о людях с особенностями здоровья.

Грант на сумму 500 тысяч рублей получил историко-патриотический фестиваль «Лента времени». Участники планируют организовать на территории региона мероприятие, которое расскажет о самых ярких исторических событиях Белгородской области.

Поддержку в размере 300 тысяч рублей выиграла экологическая Белгородская команда активистов с проектом «ЭкоБЕЛка». Их цель – привить школьникам культуру правильной сортировки отходов.

По инициативе главы Белгородской области новый набор на конкурс начнется уже с 1 сентября.

- Вы, дорогие ребята, начнете реализацию проекта, мы будем очень внимательно смотреть за её качеством, насколько вы достигаете критериев эффективности. Будем обязательно приезжать к вам после окончания, смотреть, что у вас получилось. Я предлагаю, чтобы не потерять динамику, с 1 сентября объявить набор второго конкурса. Я очень рад тому, что идея этого конкурса принадлежит вам. Мне кажется, мы стоим на правильном пути. Мы создали для этого лучшую инфраструктуру. У нас лучшие дети, я на 100% уверен, что у нас будут удивительные результаты, которые выделят не только область, но и всю страну, — обратился к ребятам глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, проект «Время 31-х» разработали белгородские школьники из числа победителей и финалистов конкурса «Большая перемена». Губернатор Вячеслав Гладков одобрил идею проведения регионального конкурса.