13 домов и четыре машины повреждены в Белгородской области после обстрелов со стороны Украины 21 июля 2023

В Шебекинском городском округе по селу Новой Таволжанке и поселку Ленинскому выпущены шесть и пять артиллерийских снарядов соответственно. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 21 июля.

Самая напряженная ситуация сложилась в Краснояружском районе. Три артиллерийских снаряда повредили 12 домов в селе село Илек-Пеньковке. Выбиты окна, посечены кровли, ограждения и хозпостройки. Также повреждения получили три машины. Семь прилетов артиллерии насчитали в селе Вязовом: повреждены один автомобиль и ограждение в одном частном доме. В селе Графовке повредили ЛЭП (десять прилетов).

В Белгородском районе по селу Журавлевке выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета (десять выстрелов). По селу Щетиновке выпущены девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Кроме того противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство.

В Волоконовском районе обстреляли окраины села Тишанки и хутора Старого – 12 и шесть выстрелов из ствольной артиллерии. В Шебекинском городском округе по селу Новой Таволжанке и поселку Ленинскому выпущены шесть и пять артиллерийских снарядов соответственно, по селу Мурому – два минометных. В Грайворонском городском округе из артиллерии атаковали окраины сел Пороз и Смородино – четыре и три прилета соответственно. По селу Новопетровке Валуйского городского округа выпущен один минометный снаряд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 июля Белгородская область порядка 130 раз попала под обстрел ВСУ.