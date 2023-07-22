Бывшему вице-губернатору Белгородской области грозит до 15 лет тюрьмы

Подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ.

Вину в предъявленном обвинении экс-чиновник признал в полном объеме, дал признательные показания. Учитывая его обвиняемого и сотрудничество со следствием, Свердловский районный суд Белгорода перевел Полежаева под домашний арест. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Вячеслав Гладков уволил Константина Полежаева с должности замгубернатора по ЖХК 4 июля за «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». В одном из прямых эфиров губернатор отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

Константин Полежаев работал в региональном правительстве с 2019 года. До этого непродолжительное время занимал пост мэра областного центра.