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Происшествия22 июля 2023 8:55

Бывшему вице-губернатору Белгородской области грозит до 15 лет тюрьмы

Константину Полежаеву предъявили обвинение
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей.

Подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ.

Вину в предъявленном обвинении экс-чиновник признал в полном объеме, дал признательные показания. Учитывая его обвиняемого и сотрудничество со следствием, Свердловский районный суд Белгорода перевел Полежаева под домашний арест. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Вячеслав Гладков уволил Константина Полежаева с должности замгубернатора по ЖХК 4 июля за «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». В одном из прямых эфиров губернатор отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

Константин Полежаев работал в региональном правительстве с 2019 года. До этого непродолжительное время занимал пост мэра областного центра.

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