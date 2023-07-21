Вячеслав Гладков проинспектировал восстановительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке

По словам Вячеслава Гладкова, динамика хорошая. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Белгородской области проверил, как идут восстановительные работы в Шебекино и Новой таволжанке. По словам Вячеслава Гладкова, динамика хорошая, все проходит в соответствии с графиком. А скорость проведения работ зависит лишь от поставки материалов.

В Новой Таволжанке по заключению специалистов 54 дома пошли под снос. Сейчас в работе 24 домовладения, где-то идет обустройство фундамента, где-то кладка цоколя и гидроизоляция. Всего в результате обстрелов со стороны ВСУ в селе повреждено 734 объекта, их них 9 многоквартирных домов, 716 частных домов и 9 объектов социальной инфраструктуры.

- К сожалению, в селе еще остаются три улицы, где до сих пор опасно. И это пока самая большая проблема. Встречался с жителями этих улиц – проговариваем, ищем компромиссное решение, - рассказа Вячеслав Гладков.

Глава региона также осмотрел объекты в Шебекино, встретился с жильцами некоторых домов.

- Вижу, что динамика восстановительных работ соответствует графику. На сегодняшний день работы ведутся на 116 объектах. Тепловой контур закрыт на 306 объектах, из них на 252 объектах – в 18 многоквартирных домах и 234 ИЖС - собственники дали расписки, что всем довольны. На сегодняшний день только слова благодарности строителям и представителям муниципалитетов за работу. Надеюсь, что так будет и дальше, - отметил губернатор Гладков.