На бывшего замгубернатора Белгородской области завели уголовное дело за взятку

Полежаева подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Фото: "КП" Архив

В отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Полежаев, будучи в должности заместителя губернатора Белгородской области, в январе 2022 и 2023 годов получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью больше 17 миллионов рублей. За такое вознаграждение он оказал содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также заключил с этой организацией контракты в сфере ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, преступления выявлены во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России региона, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Вячеслав Гладков уволил Константина Полежаева с должности замгубернатора по ЖХК 4 июля за «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

В одном из прямых эфиров губернатор отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

Константин Полежаев работал в региональном правительстве с 2019 года. До этого непродолжительное время занимал пост мэра областного центра.