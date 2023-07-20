13 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области атаковали ВСУ 19 июля 2023

В Шебекинском городском округе по селу Новой Таволжанке ВСУ нанесли пять минометных снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 19 июля.

На окраину хутора Старого Волоконовского района приземлились 29 минометных снарядов. В Краснояружском районе поселку Прилесье и селу Вязовому выпущены шесть и пять артиллерийских снарядов соответственно. Окраину села Поповка обстреляли из гранатомета (пять прилетов). В результате обстрела в населенном пункте временно нарушили энергоснабжение.

В Белгородском районе на территории села Журавлевки насчитали 12 артиллерийских снарядов. В селе Наумовке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В Шебекинском городском округе по селу Новой Таволжанке ВСУ нанесли пять минометных снарядов, по селу Терезовке – четыре. На село Середу с беспилотника сбросили три взрывных устройства. В Шебекино удалось сбить беспилотник противника.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа насчитали восемь прилетов. Окраину хутора Лозовая Рудка Борисовского района атаковали из миномета (три снаряда). На подлете к Валуйкам система ПВО сбила один беспилотник противника.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за 18 июля ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз.