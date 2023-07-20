76-летняя белгородка выращивала 537 кустов конопли

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгороду получили информацию о том, что 76-летняя местная жительница на своем приусадебном участке выращивает запрещенные к культивированию растения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В итоге полицейские обнаружили целую плантацию конопли. Кусты росли буквально повсюду – в огороде, в саду и даже на цветочных клумбах.

Со слов женщины, рассаду она высадила еще в начале мая и все это время заботливо за ней ухаживала: поливала и выпалывала сорняки. Урожай планировала использовать в личных целях. Всего полицейские изъяли 537 кустов конопли, которая содержит наркотические вещества.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, житель Белгородской области выращивал на участке 347 кустов конопли.