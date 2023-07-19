Белгородский экипаж занял третье место в XIII международном ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Белгородская команда заняла третью ступень на пьедестале в международном ралли-марафоне.

Международное ралли «Шелковый путь» проходил с 5 по 15 июля по маршруту Казань - Москва. Общая дистанция гонки составила 5 230 км, из них 2 350 км – скоростные спецучастки. Участники преодолели девять этапов по территории 13 регионов России.

Между скоростными участками спортсмены передвигались по дорогам общего пользования с соблюдением Правил дорожного движения. В соревнованиях приняли участие 98 экипажей из 23 стран мира.

Гонка стартовала в

На разных этапах гонки участников встречали болельщики. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Казани, а финишировали участники ралли в столице России. Владимир Путин отметил, что соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта. «И конечно, финиш ралли в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, — это всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы», — сообщается в телеграмме, размещенной на сайте главы государства.

Белгородскую область в этом году представили четыре чернянских гонщика - Дмитрий Черкесов, Владимир Простаков, Алексей Черкесов и Артем Шевелев. Они в течение всех дней гонки преодолевали различные часовые пояса, путешествуя по трассам в Южном Урале, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В итоге белгородская команда заняла третью ступень на пьедестале в международном ралли-марафоне.