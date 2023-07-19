Игорь Артамонов: Уверен, для участников форум станет хорошим стартом на пути к большим целям

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Окружной молодёжный форум «Область будущего» открылся в Липецкой области. В этот раз он посвящён науке и информационным технологиям. В первый день работы площадки её посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он встретился с участниками, ответил на их вопросы и поговорил с ними о развитии цифровых технологий.

«Сферу информационных технологий мы активно развиваем, очень заинтересованы в новых идеях и перспективных кадрах, всячески помогаем молодёжи улучшать свои IT-навыки. Проведение молодёжного форума именно по этой тематике очень своевременно. Уверен, что мы увидим много ярких, прогрессивных и очень нужных государству и его жителям проектов и идей, которые обязательно поможем воплотить в жизнь, а для участников форум станет хорошим стартом на пути к большим целям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

На форуме будет две смены – «IT-ГОРОД» и «IT-ИСКУССТВО». Примут участие 260 человек в возрасте от 16 до 35 лет, имеющих опыт в разработке цифровых продуктов и заинтересованных в развитии IT-компетенций. Участники будут искать решение проблем для конкретных регионов, проработают вопросы совершенствования цифровой среды, а также станут соавторами цифрового продукта для осуществления деятельности Центра компетенций в сфере IT-технологий.

В работе первой смены «IT-ГОРОД» примут участие: депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, лектор Общества «Знание» Даниил Степанов, веб-разработчик Денис Малышев и программист Иван Никаноров компании «1T- Спринт».

Вторая смена форума «IT-ИСКУССТВО» стартует 25 июля. Она будет посвящена индустрии дизайна виртуальных миров и цифровому искусству. Уже в первый день вдохновлять участников на продуктивную работу будет депутат Государственной Думы, Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова. Одним из интересных лекторов смены станет генеральный директор студии «lab.AG» Артём Геллер, он обсудит с участниками веб-дизайн и создание цифровых экосистем. Запланировано проведение специальной стратегической сессии, где молодые дизайнеры виртуальных миров поговорят о создании молодёжного IT-сообщества, которое в дальнейшем будет популяризировать это направление в молодёжной среде. Кроме того, участников ждёт встреча с председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорием Гуровым.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ участники форума пообщаются с участником проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» и окажут реальную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Все желающие вместе с волонтерами смогут сшить маскировочные сети и изготовить специальные кисеты. В течение форума будут работать Ярмарка добра и Корзина добра «#МЫВМЕСТЕ».

В этом году на каждой из смен форума пройдут грантовые конкурсы Росмолодёжи, где участники могут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов.