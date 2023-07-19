Игорь Артамонов встретился с врачами - участниками программы «Губернаторские полтора миллиона»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с терапевтами, которые переехали в регион по программе «Губернаторские полтора миллиона». Все 20 специалистов работают в первичном звене здравоохранения — поликлиниках, ФАПах, районных больницах.

«Мы уделяем самое пристальное внимание сфере медицины. Участвуем в федеральных программах по ремонту, строительству медучреждений, обновлению оборудования. Хочется, чтобы в Липецкой области было все самое лучшее. И, конечно, ведем кадровую работу. То, что в наш регион переехало уже 166 специалистов говорит, что программа работает», - сказал Игорь Артамонов.

На встрече были доктора, которые приехали в Липецкую область из Воронежа, Тамбова, Тюменской, Рязанской, Белгородской, Московской областей, Луганской народной республики. Часть из них стали участниками сразу двух программ - «Губернаторские полтора миллиона» и «Земский доктор», это помогло решить вопрос с жильем. Эти программы друг друга не заменяют, а дополняют. Таким образом, переезжая в сельскую местность, медики могут получить до 3 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Я переехала в Липецкую область из Санкт-Петербурга. Сейчас работаю в Добринской ЦРБ. Муж специализируется в сфере IT, ему тоже предложили место в больнице. Это очень удобно. Надо отметить, что здесь мне даже с профессиональной точки зрения интереснее. В Питере я работала в кардиологическом центре, и там с диагнозами все уже ясно. А здесь — очень широкий круг пациентов. И первый врач, к которому идут — это всегда терапевт», - рассказала врач Вера Попова.

В дополнение к выплате в размере 1,5 млн. рублей врачу полагается возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере от 10 до 15 тыс. рублей в течение всего срока работы в здравоохранении Липецкой области и социальная выплата на строительство и приобретение жилья, предельные размеры которой зависят только от состава семьи - чем она больше, тем больше выплата. Размер социальной выплаты в прошедшем году составил от 1,1 до 3,1 млн рублей.