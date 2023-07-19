Игорь Артамонов: Важно, чтобы молодые люди развивались и реализовывались

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Стали известны победители, в том числе из Липецкой области, III очереди конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант в 1 млн рублей на развитие бизнес-идей получат аспирант Элмаддин Мамедов и четверокурсник Даниил Аметов из Липецкого государственного технического университета.

«Молодежь Липецкой области – люди с активной позицией. Их волнует и занятость, и работа, и условия труда, и социальные объекты, и спортивная инфраструктура. Важно, чтобы они инвестировали в себя, развивались и реализовывались», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Элмаддин Мамедов участвовал в конкурсе с проектом «Разработка фосфорилированного пектина для применения в медицине, диетологии и сельском хозяйстве». Аспирант предложил создать специально обработанный пектин для профилактики и лечения сахарного диабета, снижения избыточной массы тела, а также повышения ростостимулирующей активности семян сельскохозяйственных культур. Уникальный продукт будет востребован фармацевтическими и сельскохозяйственными предприятиями, а также пищевой промышленностью. «Финансовая поддержка конкурса поможет приобрести необходимые реагенты для получения модифицированного пектина, изучить его физико-химические свойства и биологическую активность», – рассказал Элмаддин Мамедов.

Заявка Даниила Аметова победила в категории «Креативные индустрии». Он представил на конкурс идею конструктора малых архитектурных форм «Урбан «ЛАВКА». Своего рода лего для городской среды, где вместо деталей – лавочки, кашпо и урны. На средства конкурса мы с командой планируем доработать технологию, так как при производстве первых объектов возникли некоторые трудности. Немалая доля затрат заложена на маркетинг, чтобы достойно выйти с продуктом на рынок».

Всего в России в этом году было отобрано 1,2 тыс. студенческих бизнес-идей, каждая из которых получила по 1 млн рублей. Участвовать в конкурсе могли студенты российских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Для участия необходимо было выбрать любое из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

По условиям конкурса, победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение 12 месяцев. Липецкий центр «Мой бизнес» будет оказывать им всестороннюю поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию и грамотно распределять финансы.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля этого года. Представительство Фонда в Липецкой области ведет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.