Пять человек ранены при атаке ВСУ на белгородский поселок Шамино 18 июля 2023

У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 18 июля, под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в больницу №2 Белгорода. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По словам Вячеслава Владимировича, еще у четырех - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 16 июля при обстреле белгородского Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина.