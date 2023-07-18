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Политика18 июля 2023 9:44

Пять человек ранены при атаке ВСУ на белгородский поселок Шамино 18 июля 2023

Всех их доставили в больницу
Алексей СЕРГУНИН
У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 18 июля, под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в больницу №2 Белгорода. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По словам Вячеслава Владимировича, еще у четырех - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 16 июля при обстреле белгородского Шебекино «Градами» со стороны Украины погибла женщина.

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