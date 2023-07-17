Вячеслав Гладков с росгвардейцами проверил качество ударопрочной пленки на полигоне

Власти региона уже ведут переговоры по закупке и поставке в Белгородскую область необходимого количества пленки. Фото: скриншот видео

Сегодня губернатор Белгородской области вместе с росгвардейцами на специальном полигоне провел испытания ударопрочной пленки для стеклопакетов. В дальнейшем лучшими образцами будут обклеивать окна в школах и детских садах в приграничных территориях региона.

Для испытаний взяли несколько видов пленки от разных производителей. Глава региона, управляя беспилотным летательным аппаратом, сбросил в зону поражения несколько зарядов – от осколочных гранат до минометных мин. В итоге удалось определить наиболее подходящий образец покрытия.

Гладков отметил, что непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов пленка не спасает. Однако она снижает количество осколков от стеклопакетов.

Гладков отметил, что непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов пленка не спасает. Фото: скриншот видео

- Результаты показали, что со своей основной задачей – удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков - пленка справляется. Теперь есть точное понимание, какую пленку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы снизить разлет осколков стекла, которые могут нанести травму, - подчеркнул губернатор Белгородской области.

Власти региона уже ведут переговоры по закупке и поставке в Белгородскую область необходимого количества пленки. Как только она поступит, специальной пленкой обклеят образовательные учреждения и школьные автобусы.