Белгородские горняки развивают экологичные технологии

.

На Лебединском горно-обогатительном комбинате в опытно-промышленную эксплуатацию сдан первый объект нового экологически эффективного хвостохранилища – аппарат для сгущения пульпы, удаления из неё мелких частиц раздробленных руд и осветления технологической воды.

- Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения – важный этап реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища и радикальному снижению воздействия на окружающую среду, – прокомментировал управляющий директор комбината, входящего в состав Металлоинвеста, Ильдар Искаков. – Высокая производительность нового сгустителя позволит нам перейти к реновации существующих без снижения производительности обогатительной фабрики. Генеральными проектировщиком и подрядчиком строительства выступили «Мигрупп проект» и «Рудстрой».

Новый сгуститель в 2,5 раза производительнее самого мощного из ранее построенных на комбинате. Он позволяет на 30% снизить содержание примесей в технологической воде, а также повысить содержание твердого вещества в сгущенном продукте в 3 раза – до 60%. Это обеспечивает высокую плотность укладки «хвостов», существенно снижает пыление и повышает объём возвращаемой осветленной воды в технологический процесс на обогатительную фабрику.

Диаметр чаши нового объекта 62 метра, производительность составляет 27 тысяч м3 в час. Высокая степень сгущения пульпы и осветления оборотной воды достигается применением флокулянта – специального вещества, которое связывает и осаждает взвешенные в воде частицы. Собственная современная станция приготовления флокулянта обеспечивает точное дозирование вещества и его подачу в сгуститель. Благодаря четырём точкам подачи (в существующих сгустителях – одна) флокулянт быстро и равномерно распределяется по всему объёму чаши, эффективно взаимодействуя с примесями.

- Запуск сгустителя – первый шаг в реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища. Забота об окружающей среде – один из наших ключевых приоритетов, и мы продолжим инвестировать в экологические проекты вне зависимости от внешних вызовов и колебаний рыночной ситуации, – отметил генеральный директор горно-металлургического холдинга Назим Эфендиев.

Инвестиции в проект составили более 1,7 миллиарда рублей. Суммарно же в строительство экологически эффективного хвостохранилища на комбинате планируется инвестировать 52 миллиарда рублей. Помимо реконструкции системы сгущения и оборотного водоснабжения, в планах на 2023 год – инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы. Начнётся строительство подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.

Ввести первый пусковой комплекс хвостохранилища в эксплуатацию планируется в 2026 году. Полный ввод запланирован на конец 2028 года.

Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли, а также снизить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс.