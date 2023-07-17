Липецкий центр «Мой бизнес» победил в двух номинациях федеральной премии

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Подведены итоги федеральной премии «Мой бизнес», на которую претендовали и представители Липецкой области. Торжественное награждение состоялось в рамках форума «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии.

На Всероссийский конкурс инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по итогам 2022 года было направлено более 400 заявок из всех регионов России. Комиссия отобрала только 39 лучших практик по 16 номинациям. Липецкий центр «Мой бизнес» победил в двух из них.

Первая – это благотворительный проект Липецкой области, который признан одним из лучших в рамках акции #МойБизнесПомогает. Проект, направленный на адаптацию семей вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР и оказание содействия в решении их насущных проблем, реализован совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой. Он включает комплекс таких мер, как предоставление предпринимателями гостиниц, санаториев и медцентров под центры временного размещения и обеспечения беженцев горячим питанием и средствами первой необходимости. Специалисты Липецкой ТПП осуществляли переводы с нотариальным заверением на русский язык документов, необходимых при оформлении гражданства и для трудоустройства, с нотариальным заверением. В дальнейшем вынужденных переселенцев вовлекали в предпринимательство, информировали о господдержке и услугах. Итоги проекта: более 1500 документов на общую сумму 631425 рублей переведено и нотариально заверено, более 350 человек размещены на проживание в центрах временного размещения («Полет», «Мечта», «Данков-М» и других), более 20 человек трудоустроено.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Вторая номинация, в которой среди победителей назван центр «Мой бизнес» Липецкой области, – «Лучшая комплексная услуга». Это набор из семи услуг: сбор информации о ресурсах производственных субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ данной информации с применением искусственного интеллекта при содействии Сбера, реверс-инжиниринг, изготовление опытной партии, проведение лабораторных испытаний, сертификация, регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности, межрегиональный форум по кооперации. Итогом реализации этой комплексной услуги в 2022 году стало создание центра реверс-инжиринга на площадке получателя услуги, заключено 60 соглашений о внутриобластной кооперации, сокращен дефицит импортных комплектующих, предприятие увеличило производство комплектующих для АПК на 40%.

«Премия «Мой бизнес» – это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Отбор был жесткий. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров «Мой бизнес». Затем лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. В итоге из 400 были отобраны 39 проектов из 30 регионов в 16 номинациях», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Получить высокую оценку от Министерства экономического развития РФ удалось благодаря четкой и слаженной работе, компетентности и профессионализму, творческому подходу всех сотрудников центра «Мой бизнес» Липецкой области. А также благодаря реализации совместного проекта Липецкой торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес» как примера государственно-частного партнерства в вопросах обеспечения эффективной комплексной поддержки предпринимательской деятельности, устойчивого развития малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательства в регионе. «Реализация проекта позволила обеспечить рост экономических показателей области, улучшить качество предоставляемых государственных услуг, повысить уровень жизни населения», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициируемый Президентом РФ. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата.