Белгородские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий

В этом году Форум посетили более 1400 человек.

Ученые из Белгородской стали активными участниками Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны. В 2023 году он прошел под девизом «Опережая время». Его главная задача – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство. Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Белгородские ученые занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными направлениями для достижения Россией технологического суверенитета.

«Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных», – отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент России. Владимир Путин предложил «в течение года подготовить новый нацпроект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных». «При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», – подчеркнул глава Российского государства. «Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны», – отметил он.

Открыла Форум международная научная конференция ICQT 2023. Она стала мероприятием «без границ» и собрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 млрд долл.

В этом году Форум посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ. Среди участников были и те, кто только выбрал или на пути к своей профессии.