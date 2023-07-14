Водитель взорвавшегося автомобиля в Белгороде сам позвонил спасателям

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал подробности ЧП, произошедшего сегодня утром в областном центре. Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал подробности ЧП, произошедшего сегодня утром в областном центре. Глава администрации находится на месте происшествия.

Напомним, во дворе дома 129 по улице Железнодорожной возле второго подъезда произошел взрыв в автомобиле. Как выяснилось, взрывчатка сдетонировала в тот момент, когда водитель начала движение.

Пострадавший водитель автомобиля сам позвонил в службу спасения в 10:17 утра. Мужчина рассказал, что услышал звук взрыва, после чего заметил повреждения автомобиля с водительской стороны.

Пострадавший водитель получил осколочное ранение бедра. Кроме того, в результате происшествия пострадали мама с 3х-летним ребенком. Они шли по тротуару, когда произошел взрыв. Раненых госпитализированы с осколочными ранениями ног. По оценкам врачей - их состояние средней степени тяжести.

- Все спецслужбы оперативно выехали к месту происшествия. Сейчас взрывотехники устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Управы обходят территорию, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных последствий произошедшего, рассказал Валентин Демидов.