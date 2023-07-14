В Белгороде во время взрыва машины пострадали три человека

Три человека пострадали во время взрыва машины в жилом районе Белгорода. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде в жилом районе взорвался автомобиль. В результате ЧП есть пострадавшие – мужчина, который находился непосредственно в машине, и женщина с ребенком, проходившие мимо в момент взрыва. Об этом рассказал губернатор Белгородской области. Он выехал на место происшествия.

- К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы, - сообщил глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего. По словам Вячеслава Гладкова, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет.