13 населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 12 июля, ранен один человек

Из миномета обстреляны хуторы Марьино и Панков Шебекинского городского округа и село Новопетровка Валуйского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 12 июля.

Самая напряженная ситуация сложилась в Грайворонском горокруге. По окраинам сел Сподарюшино, Козинки и Рождественки выпущено 14, 11 и два минометных снаряда соответственно. На территории села Мокрой Орловки насчитали 11 артиллерийских снарядов. Повреждена линия электропередачи. В результате под временное отключение электроэнергии попали Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе.

В Краснояружском районе на окраину села Графовки приземлились шесть артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением предплечья, руки и грудной клетки. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Повреждена линия электропередачи. Также под артиллерийский обстрел попали окраины сел Репяховки и Староселье – по шесть прилетов. Осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании в Репяховке.

В Белгородском районе по хутору Варишкину пришлось семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевке – три. В селе Наумовке противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Из миномета обстреляны хуторы Марьино и Панков Шебекинского городского округа и село Новопетровка Валуйского городского округа – по шесть прилетов.

Как сообщалось ранее, за 11 под обстрел ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.