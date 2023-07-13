Грозы, дожди и град ожидаются в Белгородской области 14 июля 2023

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, 14 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Днем сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер ночью переменных направлений, 4-9 м/с, днем северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем от +21 до+26 градусов. В Белгороде ночью обещают от +16 до +18 градусов, днем 23-25 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. Сотрудники спасательного ведомства советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания и вытекающего из него пожара.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.