В Белгородской области калужскому губернатору подарили обломок снаряда с гравировкой «Шебекино не склоняется»

Губернаторы двух регионов осмотрели в Шебекино один из самых поврежденных многоквартирных домов в городе - на улице Железнодорожной. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Главы Белгородской и Калужской областей посетили Шебекино. Сегодня для жителей приграничного муниципалитета из Калуги доставили почти 40 тонн гуманитарной помощи.

Жители Калужской области и предприятия региона собрали для шебекинцев кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, крупы, сахар, подсолнечное масло, бытовую химию, гигиенические изделия, пластиковые ведра и тазы. Вячеслав Гладков поблагодарил своего коллегу за неравнодушие и отзывчивость.

- Калужская и Белгородская области давно близко дружили и дружат. Я очень рад, что такие близкие братские отношения продолжаются. Потому что действительно сейчас не очень простое время для нас, и помощь, конечно, от братской Калужской области очень важна, - отметил губернатор Белгородской области.

Владиславу Шапше на память подарили обломок снаряда, сохранившийся после регулярных обстрелов города. Жители Шебекино нанесли на осколок уникальную гравировку «Шебекино не склоняется».

- Вы должны знать, что Калужская область с вами. Ваши ребята одними из первых приехали к нам в детские пионерские лагеря. И сегодня мы, жители Калужской области, передаем вам то необходимое, что поможет исправить ситуацию, - ответил глава Калужской области Владислав Шапша.

Губернаторы двух регионов осмотрели в Шебекино один из самых поврежденных многоквартирных домов в городе - на улице Железнодорожной. Напомним, после заключения экспертной комиссии было принято решение о сносе дома ввиду невозможности его безопасного восстановления.