Торжественные мероприятия к 80-летию Прохоровского танкового сражения прошли в Белгородской области

Гости региона посетили Божественную литургию в память павших на Прохоровской земле воинов, а также возложили цветы к Памятнику Победы – Звоннице и к памятникам трех полководцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня принять участие в памятных мероприятиях, посвященных80-летию Прохоровского танкового сражения, приехало немало гостей. Вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым на Звоннице побывали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев, Архиерей Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий, народный артист РФ Михаил Пореченков, а также губернаторы Курской, Воронежской, Орловской и Калужской областей.

- Прохоровское сражение — это не событие далекого прошлого, не застывшая, но живая история. Здесь работают замечательные историки и педагоги, пишутся книги, исследователи открывают всё новые подробности этой войны. Это событие имеет очень плотную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат и сила русского духа. Каждый житель страны обязан здесь побывать, — подчеркнул Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.

Гости региона посетили Божественную литургию в память павших на Прохоровской земле воинов, а также возложили цветы к Памятнику Победы – Звоннице и к памятникам трех полководцев.

- Сегодня мы говорим о той памяти, на которой мы сами были воспитаны. Память о тех событиях является основной составной частью нашего существования. История повторяется. И уже сегодня наши военнослужащие, а также жители приграничных сел и городов ежедневно проявляют свое мужество и героизм. Мы помнили, помним и будем помнить всегда, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

80 лет назад 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в районе станции Прохоровка произошло одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил.