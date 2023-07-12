В Белгородскую область из Калуги передали почти 40 тонн гуманитарной помощи

Владислав Шапша и Вячеслав Гладков сегодня побывали в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша приехал на Белгородчину и привез с собой почти 40 тонн гуманитарной помощи. Утром три фуры с грузом встретили в Шебекино.

Большая часть гумпомощи предназначена для жителей Шебекинского округа. Калужане собрали все самое нужное: продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости. Волонтеры уже разгрузили машины. И уже с завтрашнего дня администрация округа организует жителям выдачу наборов.

- Одну машину с гуманитарным грузом передадим бойцам из отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, который в основном состоит из калужских ребят. Это запчасти для автомобилей, несколько видов лекарств и медикаментов, а также спецсредства и оборудование – все, что просили бойцы, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сам Владислав Шапша сегодня также посетил Шебекино и побывал на торжественных мероприятиях в честь 80-летия танкового сражения в Прохоровке.

- Выражаю слова огромной благодарности Владиславу Валерьевичу Шапше и всем жителям Калужской области, которые содействовали в сборе и передаче гуманитарной помощи. Калужская и Белгородская области давно близко дружили и дружат. Я очень рад, что такие близкие братские отношения продолжаются. Потому что действительно сейчас не очень простое время для нас, и помощь, конечно, от братской Калужской области очень важна. Только помогая друг другу, вместе, мы со всем справимся, - отметил Вячеслав Гладков.