Мужчина получил осколочные ранения во время обстрела Белгородской области

В результате обстрела осколочные ранения получил житель белгородского села Графовка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня под обстрел со стороны Украины по пали несколько сел в Белгородской области. Атака пришлась по Краснояружскому району. В результате обстрела осколочные ранения получил житель села Графовка. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсети.

- В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, - написал глава Белгородской области.

Также в результате прилетов ВСУ в селе Графовка повреждена линия электропередачи. Осколками снарядов в селе Репяховка пробиты кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

Как сообщил Вячеслав Гладков, все аварийные и оперативные службы находятся на месте происшествия. Специалисты приступили к устранению последствий.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки под обстрел ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области. К счастью, обошлось бех пострадавших и разрушений.