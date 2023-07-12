На Белгородчине прошел международный фестиваль «БелМелФест. Микро и макро»

Праздник творчества и хорошего настроения длился несколько часов.

Для гостей БелМелФеста организаторы подготовили насыщенную программу, связанную с темой фестиваля: мелом, красками, природными ресурсами и белым цветом. Также частью фестиваля стали кофейные активности, мастер-классы и сербская программа.

Взрослые и дети смогли поучаствовать в более чем 10 мастер-классах: роспись пряников, создание брошей из керамики, роспись по стеклу, рисунки углём и многое другое. Также свои мастер-классы по меловому леттерингу провели гости из Орла, которые приехали на фестиваль с программой «Наша кириллица». Более 200 человек посетили эти творческие занятия.

Программа фестиваля началась с конкурса детского мелового рисунка на асфальте и чемпионата по игре в классики. Параллельно 3D-художники создавали свои картины на площади перед ЦКР «Молодежный». Победители конкурсов получили тематические подарки от партнеров фестиваля: наборы для творчества.

Мастер-классы на любой вкус.

Ирина Серянкина, руководитель управления культуры Старооскольского городского округа, поздравила всех гостей с праздником и отметила, что фестиваль стал возможен благодаря сотрудничеству Фонда «Искусство, наука и спорт», администрации округа, компании «Металлоинвест», Ресурсного центра развития медиакоммуникаций, бизнеса, и, конечно, творческих людей Старого Оскола и Белгородской области.

Белый фестиваль был ещё и вкусным: Белгородский хладокомбинат «Бодрая корова» угостил всех юных участников конкурса детского рисунка на асфальте и чемпионата по классикам мороженым, а также специально для мероприятия подготовил свои летние сладкие новинки. Кроме того, на БелМелФесте состоялась дегустация сербского кофе и чемпионат по каптестингу. Гостям дегустации нужно было на вкус определить, какой кофейный напиток «лишний». Участниками открытого городского турнира стали более 40 человек, были приготовлены почти 1000 чашек кофе.

На вкус и цвет товарищи есть!

Увлекательной для жителей Старого Оскола стала программа «Сербские дни в Черноземье». Преподаватель балканских языков Наталья Стариковская прочитала увлекательную лекцию о сербском языке. Все гости могли познакомиться с работами сербского фотографа Ивана Джорджевича на выставке «Русский душой». А художница Весна Симич на мастер-классе создала вместе с гостями фестиваля арт-объект – изображение сербского уголка с традиционной печью.

Особенностью вечера стал «Белый ужин». Гости собрались, чтобы отведать угощения и послушать песни на сербском языке в исполнении певицы Ольги Масальской. Каждый гость при этом был одет в белое – это основной цвет фестиваля. А сразу после ужина для гостей был организован показ режиссерской версии фильма «Русский комикс в королевстве Югославия» и онлайн-выступление группы «Жуте крушке».

Несмотря на непогоду, 3D-художники смогли подготовить работы-фотозоны: «Лев в пропасти», «Кораблик», «Робот», к которому можно встать на ладошку, «Синий кит» и даже космическая тематика – настолько разнообразны рисунки участников БелМелФеста-2023.

Красиво и музыкально.

Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе в Грантовом конкурсе «АРТ-ОКНО», при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Грантовый конкурс позволяет получать поддержку важным и социально-значимым проектам, которые объединяют местные сообщества и дают раскрыться новым творческим направлениям, а также создают коллаборации событий и проектов.

Партнерами фестиваля стали центр «Российско-Балканский диалог», компании «Краски КВИЛ», «Ростелеком», Белгородский хладокомбинат, сеть кофеен «Калипсо», сеть магазинов «Цветофор».