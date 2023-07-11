Студенты знакомятся с тонкостями профессии на предприятиях сферы АПК

В ходе стажировки ребята под руководством наставников постигают азы профессии, участвуя в реальных производственных процессах.

Более 600 студентов из Брянских, Белгородских, Курских, Орловских, Московских и других аграрных вузов и ссузов Центральной России с начала 2023 года получили возможность пройти производственную практику на современных производственных площадках Мираторга.

Вертикально интегрированный агрохолдинг - один из крупнейших инвесторов и работодателей в АПК России. В связи с развитием бизнеса компания ежегодно создает новые рабочие места, предоставляя сотрудникам все социальные гарантии и заработную плату, зачастую превышающую средний заработок по отрасли.

Создаются также все условия для обучения и развития не только для состоявшихся успешных специалистов, но и для молодежи, получающей возможность реализовать свой потенциал уже со студенческой скамьи. Холдинг активно сотрудничает со 115 профильными высшими и средними учебными заведениями страны, реализует масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение Мираторг»: проводит стажировки, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с работниками предприятий и другие партнерские мероприятия.

Производственную практику в различных регионах с начала года прошли более 600 студентов 2-5 курсов: ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, инженеры, механизаторы. В рамках стажировки студенты под руководством наставников постигают азы профессии, участвуя в реальных производственных процессах, повышают свой профессиональный уровень, получают ценные практические навыки, необходимые для дальнейшей работы в современном сельском хозяйстве. На время прохождения практики учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечиваются жильём, спецодеждой и корпоративным транспортом. Все это позволяет молодым специалистам успешно работать в сельхозпроизводстве после окончания учебы или на выпускном курсе, и число стажеров выпускников, начавших карьеру на предприятии компании, ежегодно растет.

- Мы считаем практическую подготовку одним из важнейших этапов обучения: в условиях производственной деятельности студенты не только применяют полученные в учебных заведениях знания, но и приобретают ценные навыки по специальности, перенимают опыт от профессионалов отрасли. Чтобы начинающие специалисты могли реализовать свой потенциал, на наших производствах созданы лучшие условия: современная техника, передовые технологии, хорошо оснащённые рабочие места, а также возможности непрерывного обучения и повышения квалификации. Мы заинтересованы в привлечении к нашим проектам молодых специалистов, которые понимают специфику работы предприятия и хотят связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством, расти в профессии и карьере, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга. А также напомнили, что по вопросам трудоустройства и стажировок соискатели могут обращаться по телефону +7 (919) 430-24-93.