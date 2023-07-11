Девять населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 10 июля, сгорел трактор

Окраину села Репяховки обстреляли из артиллерии - три прилета. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 10 июля.

Самая напряженная обстановка была в Валуйском городском округе. На территорию села Долгого прилетели 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. По селу Карабаново выпущено 16 артиллерийских снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Новой Таволжанке насчитали восемь минометных снарядов, в селе Середе и хуторе Марьино – четыре и два снаряда соответственно. В Борисовском районе окраины сёл Богун-Городок и Казачье-Рудческое атаковали из миномета - по пять прилетов.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены три артиллерийских снаряда. Кроме того, взрывное устройство, которое противник сбросил с беспилотника, упало на трактор, из-за чего он сгорел. Окраину села Репяховки обстреляли из артиллерии - три прилета.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 9 июля со стороны Украины обстреляли четыре белгородских муниципалитета. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.