Детей в школах и детсадах Белгородской области начнут обучать поведению при ЧС

Гладков: "Мы должны формировать навыки защиты собственной жизни и оказания помощи с первых лет жизни ребенка". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в ходе оперативного совещания регионального правительства Вячеслав Гладков дал поручение министру образования Андрею Милехину вместе с экспертами и специалистами по безопасности разработать единый спецкурс, по которому смогут заниматься и дети, и молодежь. Обучающие занятия по отработке действий в случае ЧС планируют ввести в программу в детских садах, школах, колледжах и вузах уже с первого сентября.

- Прошу ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах, детских садах. Мы должны формировать навыки защиты собственной жизни и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей. Чем раньше у них сформируем навык, тем быстрее ребенок сможет оказать помощь как себе, так и брату, сестре, товарищу, который находится рядом, - подчеркнул губернатор.

Глава Белгородской области напомнил, что в регионе уже были случаи, когда именно дети помогали взрослым сориентироваться при возникновении ЧП.

- Мне нужны образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона. Также обучение должно вестись в учреждениях культуры и спорта. Эти занятия должны быть обязательными и для всей бюджетной сферы – как в государственных, так и муниципальных учреждениях, – заявил Вячеслав Гладков.