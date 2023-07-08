Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 120 раз 7 июля, два человека ранены

В результате ночного обстрела Шебекино повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража Фото: "КП" Архив

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять районов и округов в Белгородской области. В результате атак ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под обстрел попали Красный Хутор и Наумовка. По населенным пунктам выпущено 7 и 2 снаряда соответственно. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 23 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

8 прилетов зафиксировано на окраине села Богун-Городок в Борисовском районе. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка – зафиксирован один прилет. Выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. В округе обошлось без пострадавших

В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Еще 4 прилета из артиллерии пришлись по окраине села Илек-Пеньковка.

- В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное. В результате обстрела в селе повреждена линия электропередачи, - написал глава Белгородской области.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО «Град». Пострадал один местный житель, мужчина – с рваной раной надбровной области. Врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В результате ночного обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов выбиты окна, посечен фасад. Полностью сгорел один автомобиль. Из миномета обстрелян МАПП «Шебекино» – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.